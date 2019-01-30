عدن 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واسالتقى نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى بلاده ماثيو تولر.وناقش اللقاء، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية، المستجدات السياسية على الساحة الوطنية والمواقف الرافضة لمشروع إيران التخريبي.وجدد "محسن" خلال اللقاء، التأكيد على الموقف الثابت للحكومة الشرعية وبدعم الأشقاء في التحالف، المنحاز لمصلحة الشعب اليمني وأمنه واستقراره وسلامه الدائم، المبني على المرجعيات الثلاث التي تُحقق هدفي إسقاط الإنقلاب واستعادة الدولة اليمنية.وأكد السفير الأمريكي من جهته، دعم بلاده المستمر للشرعية ولأمن واستقرار اليمن واليمنيين ورفض تدخل إيران في شؤونه الداخلية.// انتهى //18:56ت م0226