بريدة 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واسأقامت جامعة القصيم ممثلة بوحدة الوعي الفكري، بالتعاون مع كلية نايف للأمن الوطني امس محاضرة بعنوان "مهددات الأمن الوطني"، بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود، ومدير شرطة منطقة القصيم العميد علي مرضي .وقدم المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة اللواء بسام عطية، المحاضرة التي تهدف لنشر مفهوم الوسطية والتحذير من الفتن والحزبية في برنامج نوعي تعلوه لغة الحوار والنقد البناء، وفكر متزن ينبثق وفق رؤية ساميةً .وتحدث العطية خلال المحاضرة عن نتيجة العبث الأيديولوجي من واقع الأفكار والفلسفات وسباق التسلح وإيحاء أن العالم يشعرك أنه يصنع حرباً عالمية ثالثة، وعلاقة ذلك بالمواثيق والاتفاقيات، والمشاريعً ( الليبراليةً- العلمانية - التنويرية - العصرانية - التغريبية )، بالإضافة إلى دمج الوعي الفكري في الملتقيات الثقافية والرياضية والاجتماعية، وأن تكون الوسطية حاضرة بعيداً عن التطرف والإرهاب وضياع الفكر وتشتيت الذهن خلف ضبابية لها أهدافها الخاصة .وحدد أنواع المسارات التي تستهدف الأمن الوطني وكيفية معالجتها، بالإضافة إلى كيفية النهوض بالقيم إلى معدلات تتواكب مع بناء إنسان منتج وبناء، مشيرًا إلى أن الإنسان هو ركيزة الدولة، ونضجه يسهم في صناعة جيل قادم له فكر متقارب ويستطيع إجادة الحوار وتعديل بعض المفاهيم بما يسمى صناعة فكر متقارب .وأشار الى أن الوعي الفكري مرحلة لا تتوقف ويخضع لمتغيرات هدفها بناء مجتمعات صالحة عنوانها السلام والمحبة والانتماء والمواطنة، كاشفا عن مهددات الأمن الفكري وكيفية اكتشافها ومعالجتها وتغيير مفاهيم من يقودها من خلال تعامل تربوي إنساني ثقافي اجتماعي، محذرًا من مخاطر الإشاعات وأثرها كمهدد قوي بات نشره يهدد الإنسان والمنظمة ويرمي المجتمع في وحل يحتاج الخروج منه إلى تكبد خسائر مادية وفكرية، لافتا الى أن الإعلام من أهم شركاء النجاح ويعد عنوانا لغرس مفاهيم توعوية ذات أثر فاعل .من جهته أشاد مدير الجامعة في كلمة ألقاها بمحتويات المحاضرة والمعلومات القيمة التي تضمنتها، مؤكدا أنه من المهم بأن تعكس الجامعة المعلومات القيمة عن مهددات الأمن الوطني على محتوى بعض المقررات الدراسية، مشيرًا إلى مبادرة الجامعة بإعادة صياغة مناهج ومقررات الثقافة الإسلامية وهي المبادرة الأولى على مستوى الجامعات بالمملكة، متمنيا من اللجان القائمة على المقررات أن يستفيدوا من الخبرة التي لدى رئاسة أمن الدولة من معلومات وبيانات سيكون لها ثقل في تلك المقررات وسيستفيد منها أساتذة وطلبة الجامعة وبإذن الله .// انتهى //18:59ت م0230