الدمام 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واسنظمت وزارة التربية والتعليم بالمنطقة الشرقية اليوم "ملتقى إضاءات حول منتدى المعلمين الدولي "، بحضور مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الشلعان ومساعد المدير العام للشؤون التعليمية فاطمة الفهيد، ومشاركة 200 من قيادات ومشرفات وقائدات وأكاديميات ومعلمات، وذلك في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.وأكدت الفهيد على ضرورة تفعيل مجتمعات التعلم المهنية، موصيةً بأهمية الاختبارات الدولية timss والاستعداد لها لاسيما وأنها ستبدأ في مطلع أبريل القادم، وعلى أهمية تطوير المهارات والممارسات الصفية والتكاملية بين الخبرات الدولية والمحلية ودور القيادات في دعم ومساندة المعلمات، مبينةً أن وزارة التعليم على قناعة راسخة بأن معلمي المملكة ومعلماتها يمتلكون الإرادة الصادقة والعزيمة القوية للقيام بمهمتهم السامية ويدركون أن تطوير الذات هي عملية لا تتوقف أبدًا، مشيرةً إلى أن تبادل الخبرات بين العاملين في مجال التعليم أهم العوامل والروافد التي تساهم بشكل مباشر في تحسين نوعية التعليم والتعلم.وأشار إلى أن هذه المبادرة نُفذت العام الماضي بعد صدور قرار موافقة وزارة التعليم على إقامة المنتدى الذي يعتبر وثيق الصلة برؤية المملكة ٢٠٣٠، ويهدف إلى تطوير المعلمين والمعلمات ورفع مستوى آدائهم التعليمي وممارستهم الصفية وتبادل الخبرات التربوية الدولية والخبرات المحلية ومناقشة حلول المشكلات التربوية والإطلاع على أفضل الممارسات نحو تعليم نوعي فاعل، وتضمن القرار تشكيل لجنة إشرافية وتتولى اللجنة إعداد الخطط العلمية والفنية للمنتدى ووضع معايير للاختبار والترشيح وآلية التسجيل .وارتكز الملتقى على عدة محاور تعليم مهارات القرن، استخدام التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعية في الصف الدراسي، تشجيع الإبداع في الصف الدراسي، جذب أولياء الأمور، الوصول إلى كل المتعلمين، تعليم (ستيم) للعلوم والتقنية والهندسة والرياضيات ، جوهر التغذية الراجعة -العمل الجماعي، التعليم المبكر، استخدام التقييم للتعليم والتعلم.وتضمنت الجلسة الأولى في اليوم الأول ورقة عمل بعنوان "القيادة التحويلية في المنهج النبوي" قدمتها الدكتورة إيمان صالح مشارك بقسم الدراسات الإسلامية كلية الآداب جامعة الإمام، تحدثت فيها عن مواصفات القيادة التحويلية والتأثير النبوي المثالي الجذاب والدافعية والتحفيز والرعاية النبوية وتخللتها عدة مداخلات، كما قدمت ورشة عمل بعنوان "التعليم المبكر ، وتعليم ستيم" وورقة عمل بعنوان "مستقبل الدماغ وعلاقته بجودة التعليم" وفي الجلسة الثانية قدمت ورشة عمل بعنوان"العمل الجماعي"و "الوصول إلى المتعلمين و تشجيع الإبداع في الصف الدراسي" واختتمت كل جلسة بتكريم رؤساء الجلسات والمتحدثين .// انتهى //18:59ت م0231