الخرطوم 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واسالتقى وزير الخارجية السوداني الدكتور الدرديري محمد أحمد بمكتبه اليوم، وزيرة خارجية جمهورية أفريقيا الوسطى سيلفي بايبو تيمون.وأعربت الوزيرة الأفرووسطية خلال اللقاء عن خالص شكرها وتقديرها للجهود التي تبذلها حكومة السودان في إحلال السلام في بلادها، متطرقةً إلى سير المفاوضات التي تجري الآن والنقاط المثارة من قبل الأطراف المنخرطة في عملية السلام كافة.وقدمت تنويراً عن سير المداولات التي تجري الآن مبرزةً الدور المهم الذي تلعبه الوساطة السودانية في المفاوضات، مؤكدةً ترحيبهم بكل المقترحات التي من شأنها الدفع قدماً بعملية السلام في بلادها.من جانبه، أكد وزير الخارجية السوداني دعم بلاده الكامل لعملية السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى وأن السودان يتابع المفاضات عن كثب.وأكد أن نظرة السودان إلى السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى أبعد من مجرد التوقيع على اتفاق فقط وإنما الحرص على ترسيخ واستدامة السلام و النماء في أفريقيا الوسطى.// انتهى //19:01ت م0232