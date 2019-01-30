هروب ٢٤ جماد الاولى ١٤٤٠ هـ الموافق ٣٠ يناير ٢٠١٩ م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، تعازيه ومواساته للشيخ مطاعن بن شامي شيبة , في وفاة أخيه موسى بن شامي شيبة .وأعرب سموه خلال زيارته للشيخ شيبة في منزله بمحافظة هروب مساء اليوم ، عن تعازيه ومواساته لذوي الفقيد , داعياً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.من جانبه عبر الشيخ مطاعن شيبة باسمه ونيابة عن أفراد أسرته عن شكرهم وتقديرهم لسمو نائب أمير منطقة جازان على مواساته لهم, التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم, سائلين الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناته ، وإلا يري سموه أي مكروه.حضر العزاء محافظ هروب فيصل بن ناصر بن لبده.// انتهى //19:09ت م0239