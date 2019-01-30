واشنطن 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واسافتتحت الولايات المتحدة والصين اليوم جولة مهمة من مباحثات رفيعة المستوى تهدف إلى إنهاء الحرب التجارية المستمرة بينهما منذ شهور قبل الموعد النهائي المحدد لنهاية المفاوضات في الثاني من مارس القادم .وذكر البيت الابيض ان مسؤولين على مستوى وزاري بقيادة نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه سيعقدون مباحثات مع الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر في مبنى مكتب أيزنهاور التنفيذي المجاور للبيت الأبيض اليوم بهدف الوصول الى حل للقضايا العالقة بين البلدين وبخاصة المتعلقة بقضايا الملكية الفكرية.// انتهى //19:52ت م0242