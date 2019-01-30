لندن 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واسأكدت الحكومة البريطانية اليوم وقوفها مع البرازيل في حادثة إنهيار سد مدينة برومادينهو جنوب شرق البلاد يوم الجمعة الماضية.وبعثت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي في كلمتها داخل مجلس العموم تعازيها لأسر ضحايا ومصابي الحادثة، مؤكدة استعداد بلادها لتقديم جميع المساعدات الممكنة.مما يُذكر أن وسائل الإعلام العالمية نقلت مؤخراً أخباراً عن بلوغ عدد المفقودين جراء الكارثة أكثر من مئتي شخص فيما فقد 65 آخرون حياتهم.// انتهى //19:53ت م0244