القاهرة 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واسارتفع معدل النمو الاقتصادي بمصر خلال الربع الثاني من العام المالي 2018 - 2019 (في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر الماضيين) إلى 5ر5% مقارنة بـ 3ر5% خلال الربع المناظر من العام المالي السابق.وأوضحت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصرية في بيان لها اليوم أن معدل النمو الاقتصادي العالمي خلال الربع الثاني من العام المالي 2018 - 2019 بلغ 5ر3 %، مبينة أن مصر جاءت ضمن أوائل الدول التي حققت نمواً، لتأتي في المرتبة الثالثة بعد الهند التي حققت 1ر7%، تليها الصين بمعدل نمو 4ر6 %، ثم مصر بمعدل نمو 5ر5 %، تليها الولايات المتحدة بمعدل نمو 3%، ثم كوريا الجنوبية 6ر2%، وروسيا 2ر2 %، والمكسيك 1ر2 %، والبرازيل 9ر1 %، والاتحاد الأوروبي 2ر1 %، واليابان 6ر0 %.وأشار البيان إلى تراجع معدل البطالة خلال الربع الأول من العام المالي 2018 - 2019 (في الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضيين) ليبلغ 10%، مقارنة بالربع المناظر من العام المالي 2017 - 2018 الذي سجل فيه 9ر11%.وأفاد البيان أن قطاع الزراعة المصري استحوذ على أعلى نسبة تشغيل بنسبة 4ر21 %، يليه قطاع بيع التجزئة بنحو 2ر13 %، والإنشاءات 2ر13 %، والصناعة 7ر12 %، والتعليم 6ر8 %.// انتهى //19:53ت م0245