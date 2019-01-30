نيويورك 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واساستهلت الأسهم الأمريكية التعاملات على ارتفاع اليوم بدعم من نتائج من أبل وبوينج هدأت المستثمرين قبيل إعلان نتيجة اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسة النقدية وجولة جديدة من محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.وبدأ مؤشر "داو جونز" الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعاً 246.56 نقطة، أو 1.00 بالمئة، إلى 24826.52 نقطة، وزاد مؤشر "ستاندر آند بورز 500" الأوسع نطاقاً 13.62 نقطة، أو 0.52 بالمئة، إلى 2653.62 نقطة ، وأضاف مؤشر "ناسداك" المجمع 66.50 نقطة، أو 0.95 بالمئة، إلى 7094.79 نقطة.// انتهى //19:55ت م0246