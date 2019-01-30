بيروت 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واسالتقى رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري اليوم في بيروت مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة تمويل الارهاب مارشال بيلينغسلي ترافقه السفيرة الأميركية في لبنان إليزابيث ريتشارد.وجرى خلال اللقاء عرض الأوضاع العامة المحلية والإقليمية، والجهود التي يقوم بها لبنان في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال.// انتهى //19:57ت م0247