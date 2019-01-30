إسلام آباد 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واسلقي ستة أشخاص من أفراد أسرة واحدة مصرعهم نتيجة انفجار وقع اليوم بمنزل في منطقة "هفيد لاندي داك" بإقليم خيبر بختونخواه شمال غرب باكستان.وأوضحت الشرطة الباكستانية أن الانفجار نجم عن قذيفة هاون كانت بداخل المنزل، مشيرة إلى أن الانفجار تسبب كذلك في إلحاق أضرار بالمنزل المنكوب.وأضافت أن قوات الأمن قامت بفرض طوق أمني بالمنطقة لجمع الأدلة، وشرعت في التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات وقوع الانفجار.// انتهى //20:00ت م0248