هروب ٢٤ جمادى الأولى 1440 هـ الموافق ٣٠ يناير 2019 م واسقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم, بجولة تفقدية لعدد من المراكز التابعة لإمارة جازان، وذلك ضمن جولاته التفقدية التي يقوم بها للمحافظات و المراكز التابعة للمنطقة.واستهل سموه الجولة بتفقد مركز الكدمي التابع لمحافظة صبيا، حيث التقى سموه محافظ صبيا منصور بن زيد الداود ورئيس مركز الكدمي إبراهيم بن عثمان شبيلي وشيخ شمل قبائل الحسيني و النجوع الشيخ ابراهيم بن حسن الذروي و شيخ قبيلة النجوع الشيخ أحمد بن محمد على خير و شيخ قرية الجرور الشيخ إبراهيم بن على الذروي والأهالي وبحث معهم احتياجات ومتطلبات المركز من الخدمات والمشروعات التنموية.والتقى سمو نائب أمير منطقة جازان خلال الجولة بعدد من أبناء شهداء الواجب بقطاع المركز.وأثنى سموه على المتابعة والاهتمام الذي يحظى به أبناء وأسر شهداء الواجب من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، حاثًا الجميع على الجد والاجتهاد ومواصلة العلم والتعلم لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم.عقب ذلك قام سمو نائب أمير منطقة جازان بزيارة مماثلة لمركز وساع التابع لمحافظة هروب، التقى خلالها برئيس المركز أحمد بن علي العزي، وشيخ شمل قبائل الصهاليل يحي بن علي صهلولي , مستمعًا سموه لشرح مفصل عن المركز والخدمات التي يقدمها لأهالي وساع والقرى التابعة له وأهم الاحتياجات والمتطلبات التنموية.بعد ذلك قام سموه بزيارة لمركز الجوين، التقي خلالها برئيس المركز عبدالله بن أحمد السهلي وشيخ قبيلة الجوين جابر بن يحي العزي، حيث استمع سموه لشرح مفصل عن المركز والخدمات التي يقدمها للأهالي والقرى التابعة للمركز وأهم الاحتياجات والمتطلبات التنموية.واختتم نائب أمير منطقة جازان بزيارة لمركز وادي رزان التابع لمحافظة هروب، حيث بحث مع رئيس المركز محمد السبيعي ومشايخ القبائل والاهالي، الاحتياجات الخدمية والتنموية للمركز.واستمع سموه لعدد من المطالب التي تقدم بها المواطنون، مؤكدًا أنها تحظى باهتمامه ومتابعته الشخصية، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهد الأمين - حفظهما اللَّه - في التماس احتياجات المواطنين والاستماع لمطالبهم في المجالات الخدمية والتنموية كافة.وأعرب الأمير محمد بن عبدالعزيز عن سعادته بزيارة تلك المراكز ولقاء المسؤولين والمشائخ والأهالي وما اطلع عليه وشاهده خلالها من مشروعات تنموية شملت شتى المجالات، سائلًا الله تعالى العون والتوفيق للجميع لتقديم كل ما يخدم الدين والوطن، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وولاة أمرها.// انتهى //20:46ت م0251