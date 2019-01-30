عرعر 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واسزار رئيس المحكمة العامة بعرعر فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن صالح الجنيدي مساء اليوم مقر جمعية رعاية الأيتام الخيرية بعرعر، حيث كان في استقباله مدير الجمعية عايض بن حسن العنزي.واستمع الشيخ الجنيدي إلى شرح مفصل على تأسيس الجمعية وعن البرامج والأنشطة التي أقيمت للمستفيدين من الأيتام والأرامل رعويًا وتنمويًا، كما تم خلال الزيارة تقديم عرض مرئي عن بداية تأسيس الجمعية والإحصائيات عن البرامج والمستفيدين، بالإضافة الى فلم وثائقي عن نادي نماء الاجتماعي في النسخة الثانية المدعوم من صاحب السمو الأمير منصور بن عبدالله بن مساعدوفي ختام الزيارة دون فضيلة الشيخ "الجنيدي" كلمته في سجل الزيارت، مثنيًا على الجهود المبذولة، موكدًا أن ما شاهده يسر النفس ويبهج الخاطر ويبعث الأمل المشرق بإذن الله في تكوين هؤلاء الأيتام ليكونوا نواة بناء في مجتمعهم وأسرهم.// انتهى //20:48ت م0254