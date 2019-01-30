الطائف 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واستوج معالي مدير جامعة الطائف الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، أمس كلية الحاسبات وتقنية المعلومات بدرع مدير الجامعة وراية الأولمبياد الثقافي، بعد حصولها على المركز الأول في المسابقة الجماعية على مستوى الكليات المشاركة في الأولمبياد.كما كرّم الدكتور زمان كلية الشريعة والأنظمة بدرع مدير الجامعة، بعد حصولها على المركز الثاني في الأولمبياد الثقافي، وكذلك الطلاب والطالبات الفائزين في المسابقات الفردية في الأولمبياد.وأوضح عميد شؤون الطلاب بجامعة الطائف الدكتور بندر البقمي، أن عدد المشاركين في مسابقات الأولمبياد بلغ 422 طالبًا وطالبة تنافسوا في 14 مجالًا ثقافيًا وفنيًا، وكذلك في المسابقة الجماعية.وأكد الدكتور البقمي أهمية إقامة الفعاليات الطلابية على غرار الأولمبياد الثقافي لأثرها الإيجابي مع الطلاب، مع وجود المحفزات كالجوائز المالية، وفرصة تمثيل جامعة الطائف في الأولمبياد الثقافي للجامعات السعودية.وأقيمت خلال الأولمبياد الثقافي - إلى جانب المسابقة الجماعية - منافسات فردية في مجالات: الإلقاء، والمساجلة الشعرية، والشعر الفصيح، والقصة القصيرة، وإشرح، والمسرح لك، ومنشد الجامعة، والأفلام الوثائقية، إضافة إلى خمس منافسات فنية في مجالات: الرسم والتصوير التشكيلي، والرسم الكاريكاتوري، والخط العربي، التصوير الفني، والفن الرقمي.ووزعت جوائز المسابقات الفردية بواقع أربعة آلاف ريال للفائز بالمركز الأول، وثلاثة آلاف ريال للفائز بالمركز الثاني، وألفي ريال للفائز بالمركز الثالث.وكانت فعاليات النسخة الأولى من الملتقى الثقافي التي أقيمت العام الماضي تضمنت خمس منافسات فقط، شملت مجالات الشعر، والقصة القصيرة، والمسابقة الثقافية، والمساجلة الشعرية، والإلقاء.// انتهى//20:51ت م0255