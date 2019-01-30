لندن 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واسأنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسة تعاملاتها اليوم على تباين.وأغلق مؤشر "يورو ستوكس 50" القياسي مرتفعاً بنسبة 0.26 % ليصل عند مستوى 3161.74 نقطة.وصعد مؤشر "أي إي إكس" الهولندي بنسبة 0.68 % عند مستوى 518.48، فيما تراجع مؤشرا "داكس" الألماني بمقدار 37.17 نقطة ليصل مستوى 11181.66 نقطة، و "أي بي إي إكس 35" الأسباني بمعدل 47.60 نقطة عند 9071.50 نقطة.// انتهى //20:54ت م0256