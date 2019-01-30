اقتصادي / الأسهم الأوروبية الرئيسة تنهي اليوم على تباين
الأربعاء 1440/5/24 هـ الموافق 2019/01/30 م واس
لندن 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واس
أنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسة تعاملاتها اليوم على تباين.
وأغلق مؤشر "يورو ستوكس 50" القياسي مرتفعاً بنسبة 0.26 % ليصل عند مستوى 3161.74 نقطة.
وصعد مؤشر "أي إي إكس" الهولندي بنسبة 0.68 % عند مستوى 518.48، فيما تراجع مؤشرا "داكس" الألماني بمقدار 37.17 نقطة ليصل مستوى 11181.66 نقطة، و "أي بي إي إكس 35" الأسباني بمعدل 47.60 نقطة عند 9071.50 نقطة.
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