الرياض 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واسالتقى مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية المكلف الدكتور محمود بن سليمان آل محمود أمس، طلاب وطالبات ومنسوبي كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالإحساء التابع للجامعة وذلك خلال زيارته التفقدية لمقر الكلية.واستمع الدكتور آل محمود إلى شرح مفصل عن الكلية ومناشطها، كما قام بجولة تفقدية على القاعات الدراسية والأقسام العلمية والمعامل، والتقى بالطلاب وناقش معهم سير أمورهم الأكاديمية والتعليمية بالكلية، كما استمع إلى مداخلات الطلاب والأساتذة، حول الجوانب التي تحتاجها الكلية من الناحيتين العلمية والإدارية.ووقف الدكتور آل محمود في جولته التفقدية على مبنى مركز دراسة الطالبات في الأحساء وتفقد القاعات الدراسية والمرافق التابعة له، ومبنى الإدارة النسائي، وساحات المركز وتجهيزاتها ، حاثًا القائمين عليها على تهيئتها بالوجه الملائم.وبين الدكتور آل محمود أن جامعة الإمام تحرص على تقديم رسالتها وأهدافها بما يخدم منسوبي الجامعة من طلاب وطالبات، وأعضاء هيئة تدريس، مؤكدًا أن الجامعة تحمل رسالة عظيمة تجاه التعليم، وخدمة المجتمع، والبحث العلمي، مشيدًا بجهود عميد الكلية، ووكلاء الكلية، ورؤساء الأقسام.ومن جانبه قدّم جميع منسوبي كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالإحساء شكرهم وتقديرهم لمدير الجامعة المكلف الدكتور محمود آل محمود على زيارته وتوجيهاته التي تمثل دافعًا كبيرًا لمزيد من الجهد والعطاء.// انتهى //21:52ت م0263