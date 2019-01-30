الرياض 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واساستعاد فريق أبها صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى لكرة القدم، بفوزه على هجر 2-1 اليوم بأبها في ختام الجولة 21 بالمسابقة.سجل هدفي أبها سميحان النابت وخالد الزيلعي، وسجل هدف هجر الوحيد عبدالله اليوسف ليرفع أبها رصيده إلى 41 نقطة في المركز الأول فيما توقف رصيد هجر عند 30نقطة في المركز الثامن.وحسم التعادل السلبي مباراة الأنصار مع جدة، ليرفع الأنصار رصيده لـ 31 نقطةفي المركز السابع، فيما ارتفع رصيده جدة لـ 37 نقطة في المركز الثالث.وتعادل العروبة أمام ضيفه نجران بنتيجة 1-1، تقدم موريس زينجو لنجران في الدقيقة 9،قبل أن يتعادل أديسون تيوفيلو للعروبة.وارتفع رصيد العروبة لـ 21 نقطة في المركز التاسع عشر، فيما رفع نجران رصيده لـ 28 نقطة في المركز الثاني عشر.وبنفس النتيجة انتهت مباراة الجبلين مع النهضة، حيث تقدم فودي كمارا للنهضة فيالدقيقة 11 فيما تعادل للجبلين اللاعب هوغو لوبيز.ورفع الجبيلن رصيده لـ 29 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما رفع النهضة رصيده لـ 28نقطة في المركز الثالث عشر.وحقق النجوم فوزًا على مضيفه الشعلة بهدف نظيف سجله اللاعب أكاكبو "بالخطأفي مرماه" ، ليرفع رصيده لـ 31 نقطة في المركز السادس، فيما توقف رصيد الشعلة عند 21 نقطة في المركز العشرين.وحسم التعادل الإيجابي 3-3 مباراة الجيل وضمك، حيث سجل للجيل سيدفالدو وأندرسون ويوسف عمر ، فيما سجل لضمك حسدن حدوش "هدفين" وحسان عقبي.ورفع ضمك رصيده لـ 35 نقطة في المركز الرابع، فيما ارتفع رصيد الجيل لـ 29نقطة في المركز العاشر.وكانت مباريات الجولة تأجلت ليومي 29 و30 يناير بسبب مشاركة أغلب أندية الدوريفي منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين منتصف الشهر الجاري.وأقيمت مباراة واحدة لحساب الجولة جمعت العدالة مع الكوكب يوم 15 يناير الجاري،التي حسمها العدالة بالفوز 4-2، ليرفع رصيده لـ 39 نقطة في المركز الثاني، فيما توقفالكوكب عند 24 نقطة في المركز السابع عشر.وأقيمت 3 مباريات، أمس الثلاثاء لحساب الجولة ذاتها جمعت المجزل مع الخليج، والوشممع القيصومة، والعين مع الطائي.وحسم التعادل الإيجابي 2-2 مباراة المجزل مع الخليج، ليرفع المجزل رصيده لـ 29 نقطةفي المركز التاسع، فيما ارتفع رصيد الخليج لـ 32 نقطة في المركز الخامس.وحقق القيصومة فوزًا على الوشم بهدف نظيف، رافعًا رصيده لـ 25 نقطة في المركزالخامس عشر، فيما توقف رصيد الوشم عند 23 نقطة في المركز الثامن عشر.وبنفس النتيجة تغلب الطائي على العين، رافعًا رصيده لـ 28 نقطة في المركز الرابععشر، فيما توقف العين عند 24 نقطة في المركز السادس عشر.//انتهى //21:58ت م0264