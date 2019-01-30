الرياض 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واستعادل البكيرية "المتصدر " مع التقدم بنتيجة 2-2 اليوم في البكيرية، في افتتاح الجولة الثالثة عشرة للمجموعة الأولى لدوري الدرجة الثانية لكرة القدم.ورفع البكيرية رصيده إلى 33 نقطة في المركز الأول فيما ارتفع رصيد التقدم إلى 19 نقطة في المركز السادس.وتستكمل منافسات الجولة غدًا بإقامة لقاء وحيد لحساب المجموعة ذاتها حيث يستقبل السد الخامس بـ 19 نقطة ضيفه المزاحمية الثامن بـ 10 نقاط على ملعب نادي الشعلة بالخرج. وتقام بعد غدٍ الجمعة 10 مباريات في ختام منافسات الجولة، حيث يلتقي الدرعية مع الأخدود، والحجاز مع الساحل، والصقور مع الرياض، والجندل مع الغزوة لحساب المجموعة الأولى. ولحساب المجموعة الثانية يلتقي وج مع الثقبة، والعربي مع حطين، والحائط مع الخلود، وعرعر مع الوطني، وعفيف مع الدرع، والجبيل مع الشرق. فعلى ملعبه يستقبل الدرعية التاسع بـ 10 نقاط، ضيفه الأخدود العاشر بـ 9 نقاط أيضًا، فيما يحل الساحل الثالث بـ 23 نقطة ضيفًا على الحجاز الرابع بـ 22 نقطة على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية. ويواجه الصقور السابع بـ 11 نقطة ضيفه الرياض الحادي عشر بـ 8 نقاط على رديف ملعب مدينة الملك خالد الرياضية، فيما يحل الغزوة الثاني عشر بـ 8 نقاط ضيفًا على الجندل الثاني بـ 24 نقطة على ملعب نادي العروبة.ولحساب المجموعة الثانية، يستقبل وج الثاني بـ 20 نقطة ضيفه الثقبة المتصدر بـ 31 نقطة في قمة مباريات الجولة وذلك على ملعب مدينة الملك فهد بالحوية. ويلعب العربي السادس بـ 16 نقطة أمام ضيفه حطين الثالث بـ 19 نقطة ملعب نادي النجمة، فيما يخرج الخلود الرابع بـ 18 نقطة لملاقاة مضيفه الحائط الثامن بـ 15 نقطة على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد. وعلى ملعب الأمير عبدالله بن مساعد يستقبل عرعر الثاني عشر بـ 9 نقاط ضيفه الوطني العاشر بـ 11 نقطة، فيما يحتضن ملعب الدرع مباراة عفيف الحادي عشر بـ 10 نقاط أمام الدرع الخامس بـ 17 نقطة.ويستضيف الجبيل التاسع برصيد 14 نقطة على ملعبه ضيفه الشرق السابع برصيد 16 نقطة.//انتهى //21:58ت م0265