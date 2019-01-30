عمّان 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واساستقبل جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية اليوم، معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات، ومعالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير خارجية مملكة البحرين، ومعالي وزير الخارجية المصري سامح شكري، الذين يزورون الأردن حاليًا.وجرى خلال اللقاء بحث أهمية التنسيق المشترك حيال مختلف قضايا المنطقة، وما يعزز العمل العربي المشترك ويخدم مصالح الدول العربية وشعوبها.يذكر أن وزراء الخارجية سيشاركون في لقاء تشاوري يعقد بمنطقة البحر الميت جنوبي الأردن، لبحث التطورات الراهنة في المنطقة وسبل التعامل معها.// انتهى //22:10ت م0266