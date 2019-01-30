الرياض 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واسدشن مدير جوازات منطقة الرياض المكلف العميد محمد بن نايف الهباس قسم الاستعلامات ( اسألني ) بمبنى جوازات المنطقة، بحضور مساعده العميد سفر بن منصور بن دليم وعدد من القيادات.ويهدف تدشين هذه الخدمة إلى الرد على استفسارات مراجعي جوازات المنطقة وتقديم الخدمات والمساعدة اللازمة.وأوضح العميد الهباس أن قسم الاستعلامات يحتوي على كاونترات مجهزة بأحدث الأجهزة الإلكترونية و كادر نسائي مؤهل وذلك ضمن الخطط التطويرية التي يشهدها القطاع بدعم مستمر من مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، حيث تم تسخير كافة الإمكانيات سعيًا لرفع كفاءة الأداء من خلال مرونة وانسيابية سير العمل لضمان سرعته ودقته.// انتهى //22:20ت م0269