الرياض 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واسكشفت اللجنة المنظمة للبطولة السعودية الدولية لمحترفي الجولف، التي تنطلق غدًا على ملاعب الرويال غرينز في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ، عن كامل تفاصيل الفعاليات المصاحبة للبطولة بمشاركة 132 لاعبًا من بينهم الثلاثة المصنفون الأوائل على العالم.وتمثل "قرية الجولف العائلية" بحي المروج، والمجاور لملاعب الجولف رويال غرينز، الملتقى الممتع لجميع أفراد العائلة، وتضم فعاليات متنوعة وعروض ومسابقات ترفيهية وجوائز مجزية، واستعراض لأبرز مهارات رياضة الجولف، ودروس أولية لمهارات الجولف الأساسية.كما يستضيف مسرح القرية لقاءات مع نجوم البطولة، وتتوفر بالقرية عربات الأطعمة والمناطق الآمنة للعب الأطفال. وفي حي البيلسان تقع المنطقة الترفيهية المخصصة للبطولة، وتضم "متاهة مسك" وهو تحدي شيق في مواجهة التحديات باستخدام مهارات المستقبل، بالإضافة إلى "حارة زمان" بكل تفاصيلها كما كانت تمامًا في ثمانينيات القرن الماضي، وكذلك الأمسيات الفنية التي يظهر من خلالها أسماء عالمية تظهر للمرة الأولى على ساحة الترفيه السعودية.وقال معالي رئيس الإتحاد السعودي للجولف ياسر بن عثمان الرميان: "هذه البطولة أكبر من مجرد تنافس رياضي، رغم ما تمثله هذه البطولة من قيمة تاريخية، كأول بطولة لمحترفي الجولف على ملاعب المملكة، ولقيمتها على مستوى العالم كأحد البطولات العالمية المرموقة، وهي أحد الجولات الأوروبية للمحترفين، بالإضافة لمشاركة أفضل نجوم الرياضة في العالم".وأضاف: "نسعى من خلال هذه البطولة وفعالياتها المصاحبة إلى لفت أنظار العالم وإظهار الوجه المشرق للمملكة، وما تملكه من مدن حديثة وبنى تحتية متقدمة وإمكانيات وطاقات فعالة، تتناغم مع أهداف وطموحات رؤية المملكة 2030، كما نسعى لنشر اللعبة وصناعة جيل يمثل الوطن ويحقق النتائج المشرفة".فيما أبدى الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية أحمد بن إبراهيم لنجاوي عن سعادته باحتضان مدينة الملك عبدالله الاقتصادية لهذه الفعالية الرياضية العالمية، وما تمثله من قيمة تاريخية للرياضة السعودية.وقال: "سعداء في المدينة الاقتصادية باحتضان البطولة، والمدينة في جاهزية كاملة على جميع الأصعدة، لإنجاح منافسات البطولة والفعاليات المصاحبة، ونشكر جميع الشركاء، ونثق في قدرتهم على النجاح وتقديم فعالية تليق بمكانة المملكة، وإبراز دور المملكة عمومًا والمدينة الاقتصادية خصوصًا في قدرتها على استضافة واحتضان كبرى المنافسات والفعاليات العالمية".وعن الفعاليات الترفيهية المصاحبة للبطولة، عبر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه عمرو باناجه عن سعادته بمشاركة هيئة الترفيه، في إنجاح هذه الفعاليات العالمية بالمملكة، وقال: "نسعى من خلال شراكاتنا الناجحة، لفتح نوافذ جديدة كل مرة نحو العالم، نثري فيها ساحة الترفيه المحلية ونبرز للعالم الصورة الإيجابية عن المجتمع السعودي الحيوي، وطبيعة الحياة العصرية".وأضاف: "يشارك في الأمسيات الفنية هذه المرة، نجوم تظهر لأول مرة على ساحة الترفيه السعودية، ولها قيمتها الفنية على مستوى العالم، نثق في نجاحنا مع شركائنا ونعد دائمًا بالمزيد".// انتهى //22:59ت م0276