جدة 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واسشارك حرس الحدود في بطولة الاتحاد السعودي للرماية للقطاعات العسكرية لهذا العام ١٤٤٠هـ، على أسلحة ضغط الهواء في ميادين الرماية بالأمن العام في الرياض، ضمن مسابقة (بندقية ضغط الهواء) للدرجة الأولى.وحصل الرامي الرقيب أول عبدالله مسحل العتيبي على المركز الأول و الميدالية الذهبية، كما حصل على المركز الثاني والميدالية الفضية الرامي العريف سعد أحمد المالكي، وحصل على المركز الثالث والميدالية البرونزية الرامي العريف علي جده عقدي.الجدير بالذكر أن فريق حرس الحدود المشارك بالبطولة حظي بمتابعة مستمرة من معالي مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي و إشراف نخبة من المدربين والإداريين.// انتهى //23:16ت م0279