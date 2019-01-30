الرياض 24 جمعادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واسأطلقت جمعية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة (شراكة) برنامجها الجديد لعام 2019م، وذلك خلال حفل نظمته مساء اليوم تحت رعاية معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، وبحضور وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لشؤون التنمية الاجتماعية سليمان الزبن، ورئيس هيئة الإعاقة الدكتور هشام الحيدري وعدد من وكلاء الوزارة وشركاء جمعية "شراكة"، والمهتمين بالشأن الاجتماعي، والخيري، على مسرح جامعة دار العلوم بمدينة الرياض.وألقى رئيس مجلس إدارة الجمعية اللواء متقاعد عبدالعزيز التمام، كلمة بين فيها ما توليه المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – من عناية واهتمام بذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة إسوة بإخوتهم الأسوياء، ومن ذلك ما صدر بحقهم من قرارات تدعم حضورهم في المجتمع مثل: إنشاء هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة التي تتطلع الجمعية إلى الكثير من الجهود التي تصب في خدمة هذه الشريحة الغالية.وثمن دور المجتمع السعودي في خدمة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، حيث يتسابق أفراده في العطاء والمساعدة والعمل التطوعي لخدمتهم، وتسهيلات الدولة تأسيس الجمعيات الأهلية الداعمة لهذه الشريحة، وتأدية دورها الرائد في تذليل الصعوبات التي تواجههم، وتقديم الخدمات التي يحتاجونها، مبينًا أن جمعية "شراكة" واحدة من هذه الجمعيات التي تسابق الزمن لتحقيق أهدافها.وفي ختام كلمته قدم شكره لادارة الجامعة لاستضافتها الحفل، وإلى الداعمين للجمعية من أفراد ومؤسسات، وأعضائها، والشركاء، والحضور.كما أشار وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لشؤون التنمية الاجتماعية سليمان الزبن في كلمته إلى توصيات معالي الوزير ومعالي النائب التي تصب في أهمية إرضاء المستفيد، ذلك الأمر الذي يعد أحد مؤشرات القياس للأداء، مؤكدًا على أن الخدمات الجيدة المقدمة من قبل الجمعيات لمستفيديها هي محور النظر وليس اسم الجمعية وعنوانها، متمنيًا التوفيق للجميع.كما تضمن الحفل عرض فيلم تعريفي عن جمعية (شراكة) من حيث المهام، والأهداف، والرسالة، والجهود التي قامت بها من أجل خدمة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، إضافة إلى عرض للبرنامج الذي ستقدمه خلال 2019م، وما يحتويه من أنشطة مختلفة تصب في خدمة هذه الفئة، وفقرتين مع شخصيتين من ذوي الإعاقة، وتكريم وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لشؤون التنمية الاجتماعية سليمان الزبن، ورئيس مجلس إدارة الجمعية اللواء متقاعد عبدالعزيز التمام وللجامعة والوزارة ورئاسة الحرس الوطني والرعاة والمشاركين.// انتهى //23:16ت م0280