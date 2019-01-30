ملهم 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واستنطلق صباح غد الخميس في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور الأشواط المخصصة للمشاركين من جميع أنحاء العالم في مسابقة الملواح 400 متر، موزعة على 12 شوطًا و 120 فائزًا على مدى 3 أيام، حيث رُصد أكثر من 17 مليون ريال جوائر لجميع المسابقات.وسيتنافس على الأشواط الدولية فئات الشوط الأول: الحر - فرخ، والشوط الثاني: شاهين- فرخ، والشوط الثالث: الحر - قرناس، والشوط الرابع: شاهين - قرناس، كما سيتنافس الصقارون بعد غدٍ على الأشواط الدولية فئات الشوط الأول: جير شاهين - فرخ، والشوط الثاني: جير بيور - فرخ، والشوط الثالث: جير شاهين - قرناس، والشوط الرابع: جير بيور - قرناس.وسيتنافس الصقارون للأشواط الدولية السبت القادم على فئات الشوط الأول: جير تبع - فرخ، الشوط الثاني: قرموشة - فرخ، الشوط الثالث: جير تبع، قرناس، الشوط الرابع: قرموشة - قرناس.يذكر أن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور قد انطلق الجمعة الماضية في مَلهَم شمال مدينة الرياض، ويستمر حتى 3 فبراير المقبل، ويوفر لزواره من الشباب والعائلات أنشطة وفعاليات ثقافية وترفيهية.// انتهى //23:29ت م0283