سكاكا 24 جمادي الأولى1440هـ الموافق 30يناير 2019م واس

أصدر المركز الجامعي للإعلام والاتصال بجامعة الجوف العدد الـ 39 من صحيفة "جوف الجامعة" الذي تضمن تقريرًا مفصلًا عن جولات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف، منذ صدور قرار تعيينه أميرًا للمنطقة، مرورًا بجولاته الوزارية التي التقى فيها عددًا من الوزراء بهدف دفع عجلة التنمية في المنطقة، وانتهاءً بجولات سموه في منطقة الجوف والوقوف على احتياجات أهاليها في جميع المحافظات والمراكز.

كما تضمن العدد تقارير عن زيارة سموه لمقر المنطقة والجامعة في مهرجان الجنادرية 33، ومهرجان الزيتون الدولي 12، وعددًا متنوعًا من المواد الصحفية عن مناشط الجامعة العلمية والثقافية، التي أقيمت مؤخرًا، ومن أبرزها افتتاح نائب أمير منطقة الجوف صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد للنسخة الرابعة من معرض الكتاب، وعددًا من مذكرات التفاهم التي وقعتها الجامعة مع عدد من الجهات ذات العلاقة، كمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني وجامعة الملك عبدالعزيز، وهيئة الهلال الأحمر السعودي.

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23:38ت م

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