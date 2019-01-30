الرياض 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واسأوضح معالي رئيس الاتحاد السعودي للجولف ياسر الرميان، أن الاتحاد وضع عددًا من الأهداف خلال المرحلة المقبلة لنشر اللعبة وتشجيعها في المملكة، من خلال خطة طموحة وضعها الاتحاد وتهدف إلى بناء 13 ملعبًا في 13 منطقة على مستوى المملكة، أي ملعب بكل منطقة، بالإضافة إلى المشروعات العقارية الكبيرة التي تنشئ ملاعب للجولف.وأوضح خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده اليوم للإعلان عن انطلاق البطولة السعودية الدولية للجولف، على ملاعب "رويال جرينز" بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية أن عدد الملاعب الموجودة بالمملكة حاليًا محدود للغاية، وهي 6 ملاعب للمحترفين (18 حفرة)، و5 ملاعب رملية، و3 ملاعب صغيرة من فئة 9 حفر، وسوف تتنوع الملاعب الجديدة بين الفاخرة والعادية والصغيرة، وذلك في إطار سعي الاتحاد لجعل رياضة الجولف رياضة شعبية ومتاحة للجميع، رجالًا ونساء وأطفالًا وشبابًا ومواطنين ومقيمين، وهو ما سيتطلب أيضًا التوسع في إيجاد أكاديميات ومدارس لتعليم اللعبة، بالإضافة إلى التعاون مع الإعلام والصحافة لتعزيز ثقافة الجولف ونشرها.وأكد الرميان أن يوم الغد يوم تاريخي في بطولات الجولف في العالم، وكذلك بالنسبةلرياضة الجولف بالمملكة، حيث تستضيف لأول مرة هذه البطولة الدولية الكبيرة، التي تضم 4لاعبين من بين أكبر خمسة مصنفين في العالم، بالإضافة إلى 3 لاعبين سعوديين، هم:(عثمان الملا، أول محترف سعودي، وسعود الشريف 18 سنة، وعبدالرحمن المنصور)، متوقعًا لهم مستقبلًا كبيرًا في اللعبة.وأشار الرميان إلى أن تنظيم البطولة السعودية الدولية لمحترفي الجولف يأتي متماشيًا مع رؤية المملكة 2030، وبرنامج جودة الحياة، الذي يسعى إلى تشجيع الرياضة ومشاركة المواطنين فيها.وأبان رئيس الاتحاد السعودي للجولف أن من بين أهم أهداف الاتحاد أيضًا في المرحلة المقبلة رفع مستوى اللاعبين السعوديين من أجل إيجاد أبطال عالميين ينافسون في اللعبة، مشيرًا إلى أن عدد اللاعبين الموجودين حاليًا يعد قليلًا بالقياس لأوروبا، حيث تضمالمملكة 6 آلاف لاعب جولف، إلا أن المنتسب منهم للاتحاد 220 لاعبًا فقط وهو عدد كبيربالنسبة لبعض دول المنطقة، لكنه صغير جدًا بالنسبة لأوروبا، نظرًا لعدم معرفة الكثيرينباللعبة.وحول أهمية رياضة الجولف، رغم أن البعض يراها لعبة مكلفة، قال الرميان:"اللعبةبالأساس وثيقة الصلة بالاستثمار، حيث أن إقامة ملاعب الجولف في التجمعات السكنيةالكبرى، يرفع من قيمة العقارات فيها بشكل كبير، نظرًا لما تحققه من منظر جمالي، وبيئة جيدة، وبالتالي هي ترفع من قيمة الأراضي والعقارات.وعن الصدى الإعلامي للبطولة السعودية الدولية للجولف، أوضح الرميان أن هناك تغطية إعلامية واسعة محليًا وعالميًا، حيث تقوم 49 محطة ببث البطولة دوليًا، وهو ما يتيح متابعتها من نحو 100 مليون شخص حول العالم، كما أن هناك محطات للجولف تبث 5 ساعات من البطولة يوميًا على مدى أيام البطولة الأربعة، مؤكدًا أن كل هذا الزخم يضع المملكةعلى خريطة الجولف دوليًا.// انتهى //23:56ت م0288