الخرطوم 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واسالتقى وزير الخارجية السوداني الدكتور الدرديري محمد أحمد اليوم في الخرطوم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في جنوب السودان ديفيد شيرار.وتناول اللقاء بحث دور السودان في عملية السلام والاستقرار في جنوب السودان والجهود المبذولة من قبل بعثة الأمم المتحدة لحث المانحين على توفير الدعم المادي والفني اللازم لضمان تطبيق اتفاقية السلامفي جنوب السودان.// انتهى //00:14ت م0290