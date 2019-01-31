سياسي / وزير الخارجية السوداني يلتقي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في جنوب السودان
الخميس 1440/5/25 هـ الموافق 2019/01/31 م واس
الخرطوم 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واس
التقى وزير الخارجية السوداني الدكتور الدرديري محمد أحمد اليوم في الخرطوم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في جنوب السودان ديفيد شيرار.
وتناول اللقاء بحث دور السودان في عملية السلام والاستقرار في جنوب السودان والجهود المبذولة من قبل بعثة الأمم المتحدة لحث المانحين على توفير الدعم المادي والفني اللازم لضمان تطبيق اتفاقية السلام
في جنوب السودان.
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