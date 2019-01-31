القاهرة 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واسشهد ركن الأطفال بالجناح السعودي المشارك ضمن فعاليات الدورة الخمسين " اليوبيل الذهبي" لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إقبالًا غير مسبوق من قبل الأطفال حتى بلغ عدد الأطفال الذين شاركوا في أنشطة ركن الأطفال داخل الجناح ما يقارب من ألف طفل من مختلف الجنسيات العربية في الأسبوع الأول من المعرض.ويرجع ذلك إلى الأنشطة الجيدة التي تمثلت في وجود السينما الخاصة بالكرتون الهادف والتي نجحت في تقديم رسالتها السامية في تزويد الأطفال بالعديد من السلوكيات والإيجابيات فضلاً عن تعلمهم للغة العربية بشكل سلس، هذا بالإضافة إلى المسابقة التي لاقت نجاحًا كبيرًا من قبل الأطفال والتي تهدف إلى تثقيف الأطفال مع تقديم جوائز قيمة يوميًا بعد كل مسابقة.وأوضحت المسؤولة عن ركن الأطفال بالجناح الدكتورة نورا البقمي أن الإقبال كبير من قبل أولياء الأمور لحرصهم على أن يشارك أطفالهم ضمن الأنشطة التي يقوم بها ركن الأطفال مع توزيع هدايا قيمة من شأنها تزويد الأطفال بقيم وسلوكيات ومهارات تعزز من قدرات الأطفال.// انتهى //00:31ت م0295