القاهرة 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واستعادل فريق المقاولون العرب مع مضيفه إنبي بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الأسبوع الـ21 من عمر الدوري الممتاز المصري لكرة القدم.والتعادل منح كل فريق نقطة وحيدة، ليرتفع رصيد إنبي إلى 21 نقطة في المركز الرابع، كما ارتفع رصيد المقاولون العرب إلى 28 نقطة في المركز الخامس.// انتهى //00:33ت م0296