عنيزة 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واسزار صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، اليوم ، مهرجان الحنيني الثالث , وذلك في سوق المسوكف بمحافظة عنيزة ، الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بالمحافظة.وتجول سمو الأمير فيصل بن مشعل فور وصوله لمقر المهرجان , مطلعاً على التوسعة الجديدة لسوق المسوكف , ومعرض "وحدة أمه" , والقاعة المخصصة لمنتج الحنيني , وأكثر من 90 ركناً مجهزاً يعمل به شباب وفتيات محافظة عنيزة , بالإضافة إلى الأركان المتنوعة والتي اشتملت على الفن التشكيلي والتقنية والمنسوجات اليدوية والقطع الأثرية والقديمة , بالإضافة إلى مسرح الطفل وجلسات العوائل والضيافة , وعدد من الأركان التوعوية المشاركة من قبل الجهات الحكومية والخاصة بالمحافظة.وبين صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , عن فخره واعتزازه بالتنوع الذي تشهده المنطقة من خلال المهرجانات المتعددة والتي تعكس جذباً للزوار ومنفعة اقتصادية للأسر وفي كافة المناشط , مشيداً بالجهود المبذولة في مهرجان الحنيني في نسخته الثالثة والذي عكس كرنفالاً خادماً للشباب والفتيات من خلال ما يتم عرضه من أعمال ورسم وفنون , مبيناً أن أبناء المنطقة قادرين دائماً على تقديم الأجمل من خلال أعمالهم وما تقدمه أيديهم ,مشيراً إلى أن حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ حريصة كل الحرص على أن يكون كل محفل قائم على أيدي أبناء هذا الوطن وجهدهم , وأن يكون كل ما بداخلة من أعمال ومواقع وأفكار قائمة بهم وعلى أيديهم , مقدماً شكره لكافة الجهود المبذولة في المهرجان , سائلاً المولى عز وجل أن يبارك في هذه البلاد وفي قيادتها وأبنائها وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والنماء الدائم.بعد ذلك ألتقط سموه صورة تذكارية مع فريق العمل لمهرجان الحنيني في نسخته الثالثة بمحافظة عنيزة.رافق سموه في الزيارة محافظ عنيزة عبدالرحمن السليم ، ووكيل محافظة عنيزة سعد السليم , ورئيس الغرفة التجارية الصناعية بالمحافظة محمد الموسى , ورئيس لجنة الأهالي بعنيزة محمد القاضي , ومدراء الجهات الحكومية والأمنية بالمحافظة.// انتهى //00:47ت م0297