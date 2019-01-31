القاهرة 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واسنظم الصالون الثقافي للجناح السعودي المشارك ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ50، ندوة ثقافية تحت عنوان " الكتابة في الأدب السعودي " للشاعر والقاص السعودي سالم يحيي عبيري ومن تقديم الكاتبة الدكتورة بسمة السيوفي.وأشار عبيري في الندوة التي حظيت بحضور مميز من رواد الجناح السعودي، إلى أن الكاتب السعودي يخطو خطوات مميزة في طريق الكتابة والأدب نظرًا لما يمثله موقع المملكة وينعكس على كتابات الأدباء السعوديين، موضحًا أن الأدب السعودي بعد الألفية الثانية دخل في انفتاح جديد على الآخر في مستوى التعليم وما تقدمه المملكة من الدعم للتعليم والأدب والثقافة.// انتهى //01:14ت م0299