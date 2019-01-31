برشلونة 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واستأهل فريق برشلونة إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بعد فوزه الكاسح اليوم، على ضيفه إشبيلية بنتيجة 6-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب "كامب نو"، في إياب الدور ربع النهائي للمسابقة.وسجل أهداف برشلونة، البرازيلي كوتينيو "هدفان" في الدقيقتين 13 و53، والكرواتي راكيتيتش في الدقيقة 31، والإسباني روبيرتو في الدقيقة 54، والأوروجوياني سواريز في الدقيقة 89، والأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة 92، بينما سجل أرانا هدف إشبيلية الوحيد في الدقيقة 67.وكان برشلونة قد خسر لقاء الذهاب على ملعب إشبيلية بهدفين نظيفين، ليتمكن من الفوز ويتأهل للمربع الذهبي لكأس ملك إسبانيا بنتيجة 6-3 في مجموع المباراتين.وفي مباراة أخرى ضمن الدور نفسه، تأهل فريق ريال بيتيس إلى الدور نصف النهائي للكأس بعد فوزه على ضيفه إسبانيول بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.// انتهى //02:05ت م0300