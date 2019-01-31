عام / الصحف السعودية
الخميس 1440/5/25 هـ الموافق 2019/01/31 م واس
الرياض 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
خادم الحرمين: سنردع من يحاول العبث بالمال العام
خادم الحرمين يتسلّم رسالة من رئيس أذربيجان
الملك يطلع على تقرير ولي العهد حول تحقيقات الفساد
برعاية الملك.. الكشافة تنظم مؤتمرًا عالميًا عن حماية البيئة
الديوان الملكي: استدعاء 381 شخصًا في قضايا فساد.. واستعادة 400 مليار ريال
أمير الرياض: القيادة اهتمت ببناء الإنسان تنمية وتعليمًا
فيصل بن بندر يقلد عددًا من الضباط رتبهم الجديدة
أمير الشرقية: مشروع تطوير وسط العوامية مصدر إشعاع لأهالي القطيف
فيصل بن مشعل: لا حدود لطموحات رؤية 2030
أمير جازان يشرف حفل أهالي الدرب.. ويتفقد المشروعات التنموية
فيصل بن خالد: نحتاج للبحوث العلمية حول المنطقة الشمالية
وزير الإعلام يستقبل سفيري الهند والصين لدى المملكة
«الدفاع الجوي» يدمر طائرة بدون طيار
«التحالف» ينفذ عملية نوعية استهدفت مخازن أسلحة حوثية
الشورى يطالب بالحد من احتكار شركات تأجير العمالة المنزلية
هجوم حوثي على فريق إزالــة الألغام في الحديدة
الانقلاب يحول مستشفيات صنعاء إلى ثكنات عسكرية
ملك إسبانيا يزور العراق للمرة الأولى منذ 40 عامًا
القبض على خلية داعشية في كركوك
لبنان: مخاوف من عرقلة الحكومة في اللحظات الأخيرة
السودان يفرج عن 186 موقوفًا أثناء الاحتجاجات
قتيلان في هجوم على مسجد بالفلبين
أوروبا لبريطانيا: لا تفاوض جديداً حول «بريكست»
تعديل خطة الانسحاب الأمريكي من سورية
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