وفي شأن محلي آخر، كتبت صحيفة "عكاظ" افتتاحيتها تحت عنوان (الصناعات السعودية الرائدة): تحوّل مختلف تشهده السعودية الجديدة في مجال الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية، وما دشنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أخيراً في الرياض يؤكد مضي المملكة لتعزيز مكانتها على الخريطة العالمية قوةً ضاربةً في الصناعات الرائدة.ورأت أن هذه الخطوة تأتي في توقيت مهم، إذ تمر المنطقة بتحولات سياسية واقتصادية وأمنية عدة، تتطلب تحركات سريعة وجريئة تواكب تطلعات القيادة العازمة على التغيير الإيجابي، خصوصاً أن مثل هذه المشاريع الكبيرة تخلق فرصاً استثمارية غاية في الأهمية في مجال التعدين والصناعة والخدمات اللوجستية والطاقة داخل المملكة، وهو ما تؤكد عليه رؤية 2030 الطموحة التي رسمت خريطة طريق واضحة للسعودية الجديدة في كل المجالات.وبينت أنه وفق ما أُعلن رسمياً، فإن الحكومة السعودية ستنفق 100 مليار ريال خلال عامين في إطار برنامجها لتطوير الصناعة الوطنية، وهو ما يعني أن قطاع التعدين سيقفز بشكل سريع ليكون القطاع الثالث في المملكة، وليكون مورداً قوياً للبلاد في حقائبها الاستثمارية الضخمة المتعددة.وخلصت إلى القول : لا شك أن زيادة رأسمال الصندوق الصناعي ستنعكس إيجابياً على القطاع الصناعي بشكل عام مستقبلاً، إضافةً إلى أن القطاع اللوجستي سيلعب دوراً حيوياً خلال الفترة القادمة، وسيكون له دور كبير في دعم الصادرات السعودية.// انتهى //06:14ت م0005