بوينس آيرس 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واسارتفعت حصيلة ضحايا انهيار سدّ في منطقة برومادينيو في جنوب شرقي البرازيل إلى 99 قتيلاً.وأفادت هيئة الإغاثة من الكوارث في البرازيل بأن حصيلة الضحايا ارتفعت إلى 99 قتيلاً، وأن هذا العدد مرشح للزيادة، في حين لا يزال 259 شخصًا في عداد المفقودين.وكانت حصيلة سابقة لضحايا انهيار السدّ قرب مدينة بيلو أوريزونتي عاصمة ولاية ميناس جيرايس في جنوب شرقي البرازيل بلغت 84 قتيلاً، و276 شخصًا في عداد المفقودين.// انتهى //06:27ت م0006