بوغوتا 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واسلقي سبعة مهاجرين مصرعهم وفُقد 23 آخرون إثر غرق قارب كان يُقلهم في البحر الكاريبي بين كولومبيا وبنما.وذكرت رئيسة بلدية مدينة أكاندي الكولومبية ليليا كوردوبا أن القارب كان يقل 18 شخصًا و14 طفلًا وقد ضربته موجة يوم الاثنين وعثر على الركاب في عرض البحر، مبينةً أن القارب هو واحد من أربعة أبحرت الاثنين من شاطئ كابورغانا الكولومبي في شمال غرب كولومبيا متجهة إلى بنما.// انتهى //07:01ت م0008