السيح 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واستقيم جمعية ذوي الإعاقة الخيرية بالخرج غداً ، ورشة عمل للأطفال بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية تحت عنوان " المرسم الحر " ، وذلك في بمركز جذا لذوي الإعاقة بمدينة السيح.وتهدف الورشة المخصصة للأطفال من عمر 5 سنوات وحتى 10 سنوات ، إلى تنمية مهارات الأطفال الإبداعية ، والكشف عن شخصية الطفل من خلال الرسم والألوان .وتأتي الورشة التي تستمر يومين ضمن سلسلة المناشط الاجتماعية والتربوية التي تنظمها الجمعية الهادفة إلى إثراء المعرفة.// انتهى //09:03ت م0010