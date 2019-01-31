سكاكا 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واسوجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بتمديد المهرجان الدولي لزيتون الجوف الـ 12 , لمدة عشرة أيام .وأكد رئيس اللجنة العليا للمهرجان أمين منطقة الجوف المهندس درويش الغامدي,أن تمديد الفعالية جاء تحقيقاً لرغبة المزارعين والمستثمرين , مثمناً دعم ومساندة سمو أمير منطقة الجوف وسمو نائبه لمحافل المنطقة ومهرجاناتها .يذكر أن مهرجان الزيتون شهد إقبال آلاف الزوار خلال أيامه الماضية عبر فعالياته المتنوعة, ومعارضه شملت " معرض الزيتون ومعرض الجهات الحكومية وبيت الصحة ومعرض الرياضة ومعرض السجون ".// انتهى //09:14ت م0013