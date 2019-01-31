بكين 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واسأظهرت بيانات رسمية اليوم، أن نشاط قطاع الصناعة الصيني تحسن بصورة طفيفة خلال شهر يناير الجاري.وأعلن مكتب الإحصاءات الوطني أن مؤشر مديري المشتريات سجل 5ر49 نقطة في يناير الجاري مقارنة بـ 4ر49 في ديسمبر الماضي.وتراجع المؤشر لأقل من 50 نقطة الشهر الماضي، لأول مرة منذ عامين.يشار إلى أن تسجيل المؤشر لأقل من 50 نقطة يعني انكماش القطاع الصناعي. وكان ثاني أكبر اقتصاد في العالم، قد نما بنسبة 6ر6% عام 2018، فيما تعد أبطأ وتيرة منذ ثلاثة عقود. وتراجع النمو الاقتصادي خلال الربع الرابع ليسجل 4ر6%.// انتهى //09:28ت م0015