الباحة 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واسنظم مجلس شباب الباحة بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية, أمس دورة بعنوان "الإرشاد الوظيفي للباحثين عن العمل", استفاد منها 90 متدرباً ومتدربة, وذلك بمركز الأمير حسام للمعارض والمؤتمرات.وتخلل الدورة التعريف بدور صندوق تنمية الموارد البشرية من خلال برامج التدريب والبوابة الوطنية "طاقات", و حافز, وتمهير, ودروب, ودعم التوظيف, وتمكين المرأه, ودعم نمو التوطين بالمنشآت, وغيرها من البرامج.// انتهى //09:31ت م0016