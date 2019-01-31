القاهرة 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واساهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم، بعودة منحنى استثمارات الأجانب في أدوات الدين العام المحلية للصعود، بعد سلسلة تراجعات نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة العالمية واضطرابات الأسواق الناشئة.وأشارت إلى أن قيمة مشتريات الأجانب خلال 48 ساعة الماضية، بلغت 2 مليار دولار بعد تراجعها لأكثر من 10 مليارات دولار خلال الشهور الماضية، لافته إلى تأكيد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن هناك نظرة إيجابية وإقبالاً من المؤسسات والشركات العالمية على الاستثمارات في مصر، في قطاعات متنوعة.وسلطت صحف الخميس الضوء على اجتماع المرتقب لوزراء خارجية المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات والبحرين والكويت والأردن، والمُقرر عقده اليوم بمنطقة البحر الميت، لتبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه مختلف القضايا الإقليمية.وأخبرت عن استشهاد فتاة فلسطينية، إثر إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلية النيران عليها، بزعم محاولتها عملية طعن على حاجز تابع لقوات الاحتلال، في القدس المحتلة.وعرجت الصحف على اتهام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مخابرات بلاده بالسلبية والسذاجة عندما يتعلق الأمر بمخاطر إيران، وتأكيده أن طهران، تثير المشاكل في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وما وراءه.وتناولت احتدام الأزمة السياسية في فنزويلا، مبرزة الهجوم الحاد الذي شنه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على نظيره الأمريكي دونالد ترامب، واتهامه بإصدار أوامر لاغتياله.واهتمت صحف الخميس برفض الاتحاد الأوربي رسميًا أمس، طلب بريطانيا إعادة فتح اتفاقية خروج بريطانيا "بريكست" للتفاوض، لإزالة بند شبكة الأمان في البروتوكول حول إيرلندا الشمالية، وبحث بدائل جديدة.وتناقلت صحف مصر تحذيرات أمريكا من محاولة السلطات التركية تحديها في المنطقة، مشددة على أن العلاقات بين البلدين تزداد صعوبة.// انتهى //09:53ت م0017