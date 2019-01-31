المدينة المنورة 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واسوزع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة خلال شهر ربيع الثاني الماضي 1440هــ، ما مجموعه (391.412) نسخة من القرآن الكريم بمختلف الأحجام، والترجمات، والكتب الدينية، لمجموعة من الجهات الحكومية.وأوضح تقرير صادر من المجمع عن توزيعاته خلال الشهر الماضي أنه تم توزيع (361.414) نسخة من المصحف الشريف من مختلف الأحجام، و(3.500) نسخة من الأجزاء, و(800) نسخة من التسجيلات, و(13.350) نسخ من ترجمات معاني القرآن الكريم بمختلف اللغات الأجنبية، و(15.848) نسخة من الكتب الدينية.وأضاف التقرير أن إجمالي ما وزعه المجمع منذ بداية توزيعه لإصداراته في الثالث والعشرين من شهر جمادى الأولى عام 1405هـ، وحتى نهاية شهر ربيع الثاني الماضي 1440هـ، وصل إلى (315.060.572) نسخة من مختلف الإصدارات.// انتهى //10:12ت م0018