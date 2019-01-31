بيروت 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بأجواء التفاؤل التي سادت الساحة السياسية نتيجة الاتصالات والمشاورات المكثفة التي يجريها الرئيس المكلف سعد الحريري مع كافة الفرقاء السياسيين لتذليل العقبات أمام تشكيل الحكومة الجديدة مع بروز معطيات جدية باتجاه الاعلان عن التشكيلة الوزارية قريبا.وتحدثت عن زعم شرطة الاحتلال الإسرائيلية أن إمرأة فلسطينية حاولت طعن عناصر أمن إسرائيليين عند حاجز تفتيش شرق القدس المحتلة أمس فيما أكد مسؤولون فلسطينيون أنها قتلت بالرصاص.ولفتت صحف الخميس إلى تأكيد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين خلال لقاء مع وزراء الخارجية للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ودولة الكويت ومصر في العاصمة الاردنية عمان أمس على أهمية التنسيق المشترك حيال أزمات المنطقة وذلك عشية اجتماع للوزراء اليوم.وأشارت إلى تأكيد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث أمس أن التحالف العربي أفرج عن سبعة أسرى من المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.وتطرقت صحف لبنان إلى اتصال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب هاتفيا بزعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا مؤكدا دعمه "لكفاح فنزويلا من أجل استعادة الديموقراطية" .// انتهـى//10:15ت م0020