الرياض 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واسنظمت جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن متمثلة بمركز الإرشاد المهني والدعم الوظيفي بالتعاون مع أكاديمية أرامكو للتدريب وشركة علو لتنمية القدرات اليوم, برنامج (إعداد وتأهيل الخريجات لسوق العمل 2019) الذي يستمر حتى 2 جمادى الآخرة, وذلك في مركز المؤتمرات بالجامعة.ويهدف البرنامج إلى تهيئة طالبات وخريجات الجامعة للاستفادة من الفرص الوظيفية التي ستتوفر في يوم المهنة الذي سيقام أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء الموافق ٢٥-٢٦-٢٧ فبراير ٢٠١٩م، ويشهد البرنامج اهتمامًا ملحوظًا من قِبل الطالبات المتوقع تخرجهن والخريجات، حيث بلغ عدد المسجلات فيه ما يقارب 3500 طالبة وخريجة من مختلف الكليات والتخصصات.ويتضمن البرنامج على مجموعة من الدورات والورش التدريبية التي تسعى إلى تنمية المهارات المطلوبة في سوق العمل كمهارات تقديم العروض، وصياغة السيرة الذاتية، وأساليب المقابلة الشخصية، وورشة عمل برنامج Linked in المتخصص بالتوظيف، وغيرها من الدورات والورش المهمة، كما يتضمن البرنامج فعاليات خاصة بالخريجات المتميزات تتضمن حزمة من الدورات ذات الموضوعات البارزة في المجال المهني كالهوية المهنية، ومتطلبات سوق العمل.وبهذه المناسبة أكدّت مديرة مركز الإرشاد المهني والدعم الوظيفي الدكتورة نورة بنت عبدالرحمن المطرفي أن البرنامج يأتي إيماناً من المركز بأهمية إعداد وتأهيل الطالبة والخريجة لخوض غمار المنافسة في سوق العمل، وذلك عبر التحاقها بهذه الأنشطة التي تهدف إلى صقل مهاراتها في المجال الوظيفي وتوجيهها وفق إطار مهني مقنن، الأمر الذي يدعم بناء المستقبل المهني للطالبة من جهة، وتحقيق أهداف الجامعة وتمكين الكوادر الوطنية المؤهلة بما يتفق مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 من جهة أخرى.//انتهى//11:47ت م0036