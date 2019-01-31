مكة المكرمة 25 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 31 يناير 2019 م واسوقع المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل أمس، اتفاقية تعاون مع مصرف الإنماء لتقديم مجموعة من التسهيلات المصرفية والحلول التمويلية لقطاع حجاج الداخل بالإضافة إلى دعم برامج الخدمة المجتمعية التي ينفذها القطاع لخدمة الحجاج.ومثّل المجلس في توقيع الاتفاقية رئيس مجلس الإدارة عبد الرحمن الحقباني، فيما مثل مصرف الإنماء نائب الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية إبراهيم السياري.وأكد الحقباني أن المجلس التنسيقي وقطاع حجاج الداخل يحظى بدعم غير محدود من وزارة الحج والعمرة للارتقاء بجودة خدمة حجاج الداخل نحو تحقيق أهداف برنامج خدمة ضيوف الرحمن المنبثق من رؤية المملكة 2030م، مشيرا إلى أن هذا الدعم يأتي امتدادا لدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة لتقديم أفضل الخدمات للحجاج والمعتمرين.تأتي هذه الاتفاقية في إطار سعي المجلس التنسيقي لتطوير عمل قطاع حجاج الداخل وجعله مساهما في تحقيق رؤية المملكة 2030م، عبر توقيع العديد من الشركات مع القطاع المصرفي لتقديم خيارات تمويلية متنوعة تسهم في تطوير مؤسسات وشركات حجاج الداخل، بالإضافة إلى إسهام القطاع المصرفي في دعم برامج الخدمة المجتمعية التي ينفذها القطاع.// انتهى //12:03ت م0040