عام / الإعلان عن نتائج القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية للعمل في ديوان وزارة الداخلية // للصحف فقط //
الخميس 1440/5/25 هـ الموافق 2019/01/31 م واس
الرياض 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واس
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية للعمل في ديوان وزارة الداخلية.
وأوضحت أن نتائج القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول ستتم عبر بوابة (أبشر - توظيف) WWW.JOBS.SA .
// للصحف فقط // // انتهى //
12:09ت م
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