جدة 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة اليوم, مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جارالله الغامدي بمناسبة تكليفه مديراً عاماً لفرع الوزارة بالمنطقة .وهنأه سموه متمنياً له التوفيق والسداد في مهام عمله.من جهته ثمّن الغامدي هذه الثقة ولقاء سموه والتوجيهات الحثيثة لما يحقق التنمية المستدامة لقطاع البيئة والمياه والزراعة, مؤكدًا المواصلة والعمل وبذل الجهود لخدمة المستهدفين بمحافظة جدة.// انتهى //12:10ت م0042