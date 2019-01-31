الرباط 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واسأولت الصحف المغربية الصادرة اليوم، اهتمامها بالمشاورات التي عقدها مجلس الأمن الدولي أول أمس بنيويورك، حول قضية الصحراء.ونقلت عن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، هورست كوهلر، عزمه عقد مائدة مستديرة جديدة في مارس المقبل، بين الأطراف المعنية بقضية الصحراء ، على غرار تلك التي انعقدت في جنيف نهاية العام الماضي.وعلى الصعيد العربي.. أخبرت صحف الخميس عن اجتماع مرتقب لوزراء خارجية المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات والبحرين والكويت والأردن، اليوم بمنطقة البحر الميت، لتبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه مختلف القضايا الإقليمية.وتابعت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى استشهاد فتاة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية .وواصلت الصحف اهتمامها بمستجدات الازمة اليمنية، في ظل الخرق المتواصل لمليشيات الحوثي الانقلابية، لاتفاق وقف النار في محافظة الحديدة، رغم مساعي المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، لإنقاد اتفاق الهدنة.ورصدت صحف المغرب تداعيات ملف مغادرة بريطانيا للاتحاد الاوروبي، مشيرة إلى أن الاتحاد رفض طلب رئيسة الوزراء تيريزا ماي، إعادة فتح اتفاق "بريكست" للتفاوض.// انتهى //12:21ت م0045