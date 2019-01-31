الرياض 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلاً بمركز الدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض بالتنسيق مع مؤسسة الملك خالد الخيرية، درسين علميين لمدة أسبوعين للنساء في جامع الملك خالد بأم الحمام بمدينة الرياض .وألقت منيرة بنت عبدالعزيز آل الشيخ درساً علمياً في شرح كتاب (الدروس المهمة لعامة الأمة) لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز -رحمه الله-, بدءاً من أمس ويستمر كل يوم أربعاء بعد صلاة المغرب.فيما تلقي هيفاء بنت عبدالله الرشيد درساً علمياً بعنوان (مسائل مهمة في الصلاة), غداً بعد صلاة العصر, ويستمر كل يوم جمعة للمدة ذاتها.وتأتي هذه الدروس العلمية النسائية بتوجيه ومتابعة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، لتعزيز دور المرأة من خلال مشاركة الداعيات المؤهلات بواجب الدعوة إلى الله، ونشر العلم النافع بين أوساط النساء، لتبصيرهن بأمور الدين، وما ينفع الأسرة المسلمة، ويساهم في تحصين النساء والفتيات من الأفكار الضالة, في ضوء مواكبة الوزارة لرؤية المملكة 2030، في التكامل بين الجهات الحكومية والمؤسسات غير الربحية.// انتهى //12:27ت م0047