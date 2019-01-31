تونس 25 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 31 يناير 2019 م واسشكل ملف التعليم الثانوي في تونس، الموضوع الأبرز في اهتمامات الصحف الصادرة اليوم, مشيرة إلى جلسة التفاوض التي ستعقد اليوم بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة لإيجاد حل ينهي الأزمة المستمرة منذ أسابيع.وتابعت في الشأن الليبي.. المحادثات التي أجراها وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي رييتش جيمس، وتجديد التأكيد على تمسكهما بحل سياسي وسلمي في ليبيا.وأوردت صحف الخميس في السياق.. تصريحات لوزير الخارجية الجزائري أكد فيها أن الوضع في ليبيا مازال يعاني من تأثير التدخلات الخارجية، التي تعقد أكثر الخروج من الأزمة في هذا البلد.ونقلت في الشأن السوري. مضامين المؤتمر الصحفي المشترك بين وزيرا خارجية العراق محمد علي الحكيم، وروسيا سيرغي لافروف، في موسكو، وتأكيدهما أنه لا بد من حل الأزمة السورية.ورصدت إلى جانب ذلك، تعرض بلد الباغوز آخر معاقل تنظيم داعش الإرهابي، لقصف جوي من قبل التحالف الدولي، أسفر عن مقتل عدد من المدنيين.دوليًا.. أنبات عن معارضة قادة الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، طلب السلطات البريطانية إعادة التفاوض حول اتفاق خروج المملكة المتحدة المقرر خلال شهر مارس القادم.// انتهى //12:28ت م0048